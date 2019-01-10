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    وزير الخارجية الأمريكي يزور كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة

    06:22 م الخميس 10 يناير 2019
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    كتب- إسلام ضيف:

    تصوير- محمد حسام الدين:

    زار وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، كاتدرائية "ميلاد المسيح" في العاصمة الإدارية الجديدة.

    وكان في استقبال بومبيو، وفد كنسي مكون من الأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس، والقمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية بالقاهرة، والقس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

    كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل اليوم الخميس، مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور سامح شكري وزير الخارجية وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.

    ونقل "بومبيو" تحيات الرئيس الأمريكي إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مهنئًا مصر بالافتتاح المتزامن لكلٍ من مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح، والذي يعكس الجهود المصرية لتدعيم المبادئ الراسخة من تآخي وتعايش، ومشيدًا في ذات السياق بجهود الرئيس لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر، الأمر الذي تجلى في الطفرة التنموية الملحوظة التي تشهدها البلاد.

    وزير الخارجية الأمريكي كاتدرائية ميلاد المسيح العاصمة الإدارية مايك بومبيو الأنبا دانيال السيسي الولايات المتحدة الأمريكية سامح شكري عباس كامل مسجد الفتاح العليم

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