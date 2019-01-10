رئيس حزب الوفد: خطاب بومبيو أثبت أن مصر كانت على حق بشأن خطر الإرهاب

كتب و تصوير- هاني رجب:

قال بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن خطاب وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو في الذي ألقاه اليوم الخميس بالجامعة الأمريكية أثبت أن مصر كانت على حق بأن الإرهاب يهدد العالم.

وأوضح أبو شقة في تصريحات لمصراوي عقب انتهاء بومبيو من خطابه بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، أن وزير الخارجية الأمريكي في خطابه وجه رسالة واضحة على أن أمريكا ستحارب الإرهاب.

وتابع: "الخطاب أثبت أن مصر كانت على حق، عندما أعلنت أن الإرهاب يهدد العالم وحاربته نيابة عن العالم.. وعكست عمق الفكر المصري في أنه تبين هذا الخطر وتصديها لهذا الخطر".

وتابع: "سنواصل محاربة الإرهاب حتى نقضي عليه في مصر".

وألقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، خطابًا بالجامعة الأمريكية اليوم الخميس، مؤكدًا أن وجوده في القاهرة يؤكد الشراكة المتينة بين الولايات المتحدة ومصر.

وقال: "سنعزز الشراكة مع حلفائنا في المنطقة لدحر الإرهاب، وسنواصل عمليات السحق في سوريا لملاحقة تنظيم داعش.. تعلمنا أن أي انسحاب للولايات المتحدة يعقبه فوضى في المنطقة".

وأضاف أن الإدارة الحالية بقيادة ترامب أعادت الولايات المتحدة بقوة إلى الساحة الدولية.

وأوضح بومبيو، أن الرئيس ترامب استهدف النظام السوري بالصواريخ ونأمل بألا نضطر لذلك مجددًا.

وأشار بومبيو إلى أن الملايين في العراق وسوريا يعيشون حياة طبيعية مع تراجع داعش، وأن السعودية ودول الخليج تبرعوا بكل كرم للاجئين في سوريا.​

ملامح المرحلة القادمة