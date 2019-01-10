رئيس الجامعة الأمريكية لمصراوي: بومبيو اختار مصر ليُخاطب العالم العربي والإسلامي

"نموذجًا للمحبة بين المصريين".. تفاصيل زيارة بومبيو لكاتدرائية "ميلاد

كتب- هاني رجب:

قال فرانسيس ريتشاردوني رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن خطاب وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو في الذي ألقاه اليوم الخميس بالجامعة الأمريكية كان مهمًا للغاية.

وقال ريتشاردوني في تصريحات لمصراوي، اليوم: "شرُفنا باستقبال الوزير بومبيو، واختياره مصر كمركز العالم العربي والإسلامي ليُلقي كلمته منها".

وأضاف رئيس الجامعة الأمريكية: "كذلك شرُفنا باختياره جامعتنا كمثال للتعاون والصداقة مع مصر، الأمر الذي يجعلنا فخورين بهذا للغاية.. كلماته كانت مهمة جدًا وسعدنا باستقباله للغاية".

وألقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، خطابًا بالجامعة الأمريكية اليوم الخميس، مؤكدًا أن وجوده في القاهرة يؤكد الشراكة المتينة بين الولايات المتحدة ومصر.

وقال: "سنعزز الشراكة مع حلفائنا في المنطقة لدحر الإرهاب، وسنواصل عمليات السحق في سوريا لملاحقة تنظيم داعش.. تعلمنا أن أي انسحاب للولايات المتحدة يعقبه فوضى في المنطقة".

وأضاف أن الإدارة الحالية بقيادة ترامب أعادت الولايات المتحدة بقوة إلى الساحة الدولية.

وأوضح بومبيو، أن الرئيس ترامب استهدف النظام السوري بالصواريخ ونأمل بألا نضطر لذلك مجددًا.

وأشار بومبيو إلى أن الملايين في العراق وسوريا يعيشون حياة طبيعية مع تراجع داعش، وأن السعودية ودول الخليج تبرعوا بكل كرم للاجئين في سوريا.​