السياحة تعلن 5 محاور لاستغلال بطولة أفريقيا في الترويج للمنتج المصري

كتب- يوسف عفيفي:

ثمنت وزارة السياحة، استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بعد المنافسة مع جنوب أفريقيا، موضحة أنه حدث رياضي كبير، خاصة أن آخر مرة استضافت فيها مصر البطولة كان عام 2006.

وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، خلال اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد الثلاثاء الماضي، بالعاصمة السنغالية "داكار" فوز مصر بتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بعد المنافسة مع دولة جنوب إفريقيا.

وقالت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، إن فوز مصر بهذه الاستضافة يبعث برسالة إيجابية مهمة عن مصر وعن الأمن والأمان الذي تتمتع به، ويعكس ثقة العالم في قدرتها على استضافة وتنظيم الفعاليات الكبرى.

واعتبرت الوزيرة في بيان، أن مثل هذه الفعاليات فرصة تساهم فى إلقاء الضوء على المدن المصرية التي ستقام بها مباريات البطولة.

ووضعت الوزارة، 5 خطوات أولية في خطتها لاستثمار البطولة كالتالي:

ـ التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، والجهات المعنية لإخراج الحدث بصورة تبرز من خلالها معالم مصر السياحية.

ـ إعداد مواد ترويجية عن مصر لبثها قبل وأثناء البطولة لترك انطباعا إيجابيا للمشاركين والمشجعين والمتابعين لها حول العالم، لجذب المزيد من السياح إلى مصر.

ـ استخدام الملاعب التي ستقام بها المباريات كمنصات لعرض المواد الترويجية الخاصة بمحاور الحملة الترويجية لمصر "People 2 People".

ـ الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير GEM 2020.

ـ الترويج للمواقع السياحية المصرية المختلفة Branding By Destination.

من جانبه، قال علي المانسترلي، عضو غرفة شركات السياحة، ورئيس لجنة التدريب بالغرفة، إن فوز مصر بتنظيم بطولة الأمم الأفريقية فرصة قوية لمصر سياحيا ورياضيا وسيفتح المجال لتنظيم وإقامة البطولات الرياضية المختلفة على أرض مصر.

وأكد المانسترلي في بيان، أن جميع الفنادق السياحية المصرية مستعدة وجاهزة لاستقبال المشجعين من مختلف الدول الشقيقة بالقارة الأفريقية وغير الأفريقية، موضحا أن البنية التحتية للمدن المصرية وخصوصا محافظة الإسكندرية جاهزة لاستقبال الأعداد الكبيرة الوافدة لمصر لمتابعة البطولة.

وأوضح أن الإسكندرية تضم حوالي 4800 غرفة فندقية ما بين فئة خمس نجوم و4 و3 نجوم ومن المستهدف بعد عمليات التطوير ناحية مطار برج العرب أن تزداد الغرف الفندقية إلى 10 آلاف غرفة بشكل عام منها 5 ألاف فى برج العرب فقط.