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    وزير الكهرباء يفتتح محطتي طاقة شمسية في بنبان بأسوان خلال أيام

    04:49 م الخميس 10 يناير 2019
    وزير الكهرباء يفتتح محطتي طاقة شمسية في بنبان بأسوان خلال أيام

    الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء

    كتب- محمد صلاح:

    يفتتح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، خلال الأيام القليلة المقبلة، وقيادات الوزارة والدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة محطتي إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بمجمع محطات بنبان بأسوان بقدرة إجمالية 100 ميجاوات بعد انتهاء شركتين خاصتين من انهاء تنفيذ المشروعين ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ وإنشاء 32 محطة إنتاج طاقة كهربائية من الطاقة الشمسية ببنبان بأسوان ليصل إجمالي ما تم تنفيذه حتى الآن 3 محطات.

    ومن المرتقب أيضا أن يفتتح وزير الكهرباء وقيادات الوزارة ورئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أيضا محطة محولات بنبان "3" التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء التى انتهت من تنفيذها الشركة المصرية الألمانية "اجيماك" التى يترأسها المهندس مدحت رمضان فى وقت قياسى ضمن 4 محطات محولات تم إسناد إنشائهم للشركة جهد 220 ك . ف.أ.

    في سياق متصل كشف مصدر مسئول بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عن تقدم شركة "انفنتي سولار" للحصول على ترخيص إنشاء 30 محطة لإنتاج الكهرباء من طاقتي الشمس والرياح حتى عام 2024 بقدرة إجمالية 1500ميجاوات بتكلفة تقدر بـ2.2 مليار دولار.

    وكان الدكتور محمد شاكروزير الكهرباء والطاقة الجديدة دشن في مارس من العام الماضي التشغيل الفعلي لمحطة "إينفنتي" الأولى للطاقة الشمسية بطاقة 50 ميجا وات،وربطها بالشبكة القومية للكهرباء، ضمن المشروع القومي لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ببنبان بأسوان .

    وأعلنت الشركة في وقت سابق افتتاحها 3 محطات طاقة شمسية وتشغيلها رسميا بمنطقة بنبان بقدرة إجمالية تقدر بـ 130 ميجاوات خلال الربع الأول من العام القادم محطة في كل شهر"يناير، فبراير، مارس"، حيث بلغت التكلفة الجمالية للمحطات الثلاث 190 مليون دولار تم تمويلها عن طريق بعض المؤسسات الدولية مثل بنك التعمير الاوربي" EBRD"، وتملك شركة أنفنيتي 5 محطات في منطقة بنبان بقدرات إجمالية تقدر بـ230 ميجاوات ضمن خطة الدولة لإنتاج الكهرباء من 40 محطة شمسية في تلك المنطقة بقدرات تقدر 1850 ميجاوات

    محمد شاكر محطة طاقة شمسية أسوان محمد الخياط هيئة الطاقة المتجددة مجمع محطات بنبان

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