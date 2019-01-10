"الحاج علي": لا صحة لمنع "سور الأزبكية" من المشاركة بمعرض الكتاب

كتب- محمد عاطف:

قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس هيئة الكتاب، إن ما تردد عن منع مكتبات سور الأزبكية من المشاركة في معرض الكتاب، عاري تمامًا عن الصحة.

وقال الحاج علي، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم منذ قليل لإعلان تفاصيل الدورة الخمسين لمعرض الكتاب: "لم يتم منع سور الأزبكية، ولكن هناك كراسة الشروط ومن التزم بها مشارك بالمعرض".

وأضاف هيثم: "سواء في وجود سور الأزبكية او عدمه سيكون هناك كتب بأسعار زهيدة مثل مكتبة الاسرة، وكتب المعرفة ضمن سلسلة ما، بالإضافة إلى أجنحة كتب مخفضة ومع ذلك نرحب بمن يلتزم بكراسة الشروط".

وتابع هيثم: "معرض القاهرة الدولي للكتاب هو ثاني أكبر معرض للكتاب في العالم وأعتقد أنه الأول بجمهوره".

وأكمل الحاج علي: "لدينا العديد من دول أفريقيا مثل كينيا وأوغندا ونيجيريا تشارك لأول مرة بالإضافة إلى الدول التي شاركت قبل ذلك، مؤكدا أن هناك زيادة عن الناشرين العام الماضى بحوالي ٢٠%".