وزير التعليم العالي يوجه بسرعة تنفيذ مبادرة الرئيس لتأهيل الخريجين لسوق العمل

كتب- محمد قاسم:

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، بسرعة تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأهيل شباب الخريجين من مختلف الجامعات والكليات التكنولوجية ورفع كفائتهم من خلال اكتساب مهارات فنية ومهنية جديدة لإعدادهم لسوق العمل المحلي والدولي.

جاء ذلك خلال رئاسته للمجلس الأعلى للكليات التكنولوجية اجتماعا ظهر اليوم الخميس، بمقر الوزارة.

في بداية الاجتماع، أكد عبد الغفار أن الوزارة وضعت خطة جديدة للنهوض بالتعليم التكنولوجى تستهدف التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية، والتي ستسهم في تغيير النظرة المجتمعية لخريج التعليم الفني ورفع مستوى الطلاب الملتحقين به خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عبدالغفار أن الوزارة أيضًا تتبنى تطوير المعاهد والكليات التكنولوجية من خلال قانون الجامعات التكنولوجية، والذي يتضمن وجود 8 جامعات تكنولوجية جديدة موزعة على كافة محافظات الجمهورية في العديد من التخصصات، منها: (التشييد والصيانة ومواد البناء، والعلوم الصحية والتطبيقية، والمصايد واستزراع الأسماك، والترميم، والكهرباء والطاقة، والفندقة والخدمات السياحية، والصناعات الإلكترونية والمعدنية، والجلود، وإنتاج الورق والطباعة، والسيارات والشاحنات).

ودعا الوزير لتأهيل شباب الخريجين في العديد من التخصصات كالديكور، والرسم على الزجاج، والزخرفة، والصدف، والتبريد والتكييف، وتشغيل وتشكيل المعادن، والسيارات، والأجهزة الكهربائية، وصيانة الحاسبات، والملابس الجاهزة، والنسيج، والسياحة والفنادق والبصريات.

ووجه الوزير بتشكيل لجنة مصغرة من شركاء المبادرة تضم ممثلين من الهيئة العربية للتصنيع، والإنتاج الحربى، والقوى العاملة، واتحاد الصناعات المصرية، والنساجون الشرقيون، وممثل من الكليات التكنولوجية.

كما طالب الوزير أعضاء المجلس بإعداد خطة زمنية لهذه المبادرة، وعقد العديد من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة لوضع آليات تنفيذية لهذه المبادرة.

وفي سياق آخر، وافق المجلس على إنشاء شعبة مطاعم بالمعهد الفني للسياحة والفنادق.