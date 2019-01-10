انتخابات اتحاد الغرف السياحية بـ9 مرشحين.. الثلاثاء المقبل

كتب- يوسف عفيفي:

تجري وزارة السياحة، انتخابات مجلس إدارت الاتحاد المصري للغرف السياحية، يوم الثلاثاء المقبل، والتي يبلغ العدد النهائي للمرشحين لشغل 6 مقاعد بمجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية 9 أعضاء وهم:

عادل عبد الرازق ـ محمد عبد الله ـ أحمد الوصيف ـ هبه بكري "عن غرفة المنشآت الفندقية"؛ وحيد عاصم ـ ناصر تركي ـ أحمد الديري "عن غرفة شركات السياحة"؛ - حسام منير ـ محمد القطان "عن غرفة السلع والعاديات"

وكانت هالة الخطيب مدير الاتحاد المصري للغرف السياحية، تلقت وفقا للقرار الوزاري رقم 617 لسنة 2018 بشأن الدعوى لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد، محضر اللجنة العامة المشرفة على انتخابات الاتحاد مرفقا بكتاب رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات والذي ينص على "أن اللجنة لم تتلق ثمة طعون أو تظلمات أو طلبات تنازل من السادة المرشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد.

وبحسب القرار الوزاري لوزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، رقم 617 لسنة 2018، بدأت طلبات الترشح، خلال الفترة من 28 نوفمبر الماضي وحتى 4 ديسمبر الماضي أيضا، وجرى فحص الأوراق والطعون وعرض كشوف المقبولين في الفترة من 5 وحتى 11 ديسمبر 2018، وتقدم طلبات التنازل عن الترشح وتظلمات المستبعدين خلال الفترة من 12 وحتى 18 ديسمبر، وجرى البت في الطعون والتظلمات خلال 5 أيام عمل وأعلنت قبل 25 ديسمبر.

وتنص المادة من القرار المذكور على أن تجرى الانتخابات في العاشرة صباحا يوم 15 يناير 2019 بأحد فنادق القاهرة وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الموعد المحدد تعقد الجمعية العمومية لهذه الانتخابات بعدها بساعة وتكون صحيحة بأي عدد.