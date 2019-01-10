بقالو التموين: تحديث بيانات البطاقات خفض سلع "نقاط الخبز"

كتبت- عايدة رضوان:

قال ماجد نادي، المتحدث باسم نقابة بقالي التموين، إن عملية صرف مقررات يناير الجاري منتظمة، مشيرًا إلى أنه تم صرف ما يقرب من 100% من إجمالي مقررات الشهر.

وأضاف نادي -في تصريح لمصراوي- أن صرف فارق نقاط الخبز منتظم إلا أنه انخفض لما يقرب من 30%، نظرًا لما أجرته وزارة التموين من إجراءات كان منها مساواة عداد السلع مع عداد الخبز على بطاقات التموين.

وأوضح المتحدث باسم بقالي التموين: "الناس كان عندها 3 أفراد سلع و4 أو 5 خبز، فكانوا بيوفروا العيش ويجيبوا بداله سلع لكن بعد ما عداد السلع بقى بيتساوى مع عداد الخبز، العيش بقى بالكاد بيكفي الأسر".

وعكفت وزارة التموين والتجارة الداخلية -خلال الأشهر القليلة الماضية- على تصحيح وتصفية قاعدة بيانات المستفيدين من الدعم، من خلال تحديث بيانات الأفراد وحذف أصحاب الأسماء الخاطئة أو أصحاب الأرقام القومية غير الصحيحة، فضلًا عن مساواة عدادي السلع والخبز.