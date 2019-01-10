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    بقالو التموين: تحديث بيانات البطاقات خفض سلع "نقاط الخبز"

    03:53 م الخميس 10 يناير 2019
    بقالو التموين: تحديث بيانات البطاقات خفض سلع "نقاط الخبز"

    أرشيفية

    كتبت- عايدة رضوان:

    قال ماجد نادي، المتحدث باسم نقابة بقالي التموين، إن عملية صرف مقررات يناير الجاري منتظمة، مشيرًا إلى أنه تم صرف ما يقرب من 100% من إجمالي مقررات الشهر.

    وأضاف نادي -في تصريح لمصراوي- أن صرف فارق نقاط الخبز منتظم إلا أنه انخفض لما يقرب من 30%، نظرًا لما أجرته وزارة التموين من إجراءات كان منها مساواة عداد السلع مع عداد الخبز على بطاقات التموين.

    وأوضح المتحدث باسم بقالي التموين: "الناس كان عندها 3 أفراد سلع و4 أو 5 خبز، فكانوا بيوفروا العيش ويجيبوا بداله سلع لكن بعد ما عداد السلع بقى بيتساوى مع عداد الخبز، العيش بقى بالكاد بيكفي الأسر".

    وعكفت وزارة التموين والتجارة الداخلية -خلال الأشهر القليلة الماضية- على تصحيح وتصفية قاعدة بيانات المستفيدين من الدعم، من خلال تحديث بيانات الأفراد وحذف أصحاب الأسماء الخاطئة أو أصحاب الأرقام القومية غير الصحيحة، فضلًا عن مساواة عدادي السلع والخبز.

    ماجد نادي نقابة بقالي التموين نقاط الخبز بطاقات التموين منظومة الدعم

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