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    متحدث "النواب": البرلمان لا يحمي أيًا من أعضائه على حساب الدستور

    02:20 م الخميس 10 يناير 2019
    متحدث "النواب": البرلمان لا يحمي أيًا من أعضائه على حساب الدستور

    كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

    قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب، إن تعديل قانون مجلس النواب يخضع لحوار مجتمعي وسياسي مع جميع الطوائف السياسية حتى يصدر بشكل يعبر عن مصر، متابعًا: "قد نصدر قانون مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي حتى تتمكن الهيئة الوطنية للانتخابات من الإعداد للانتخابات البرلمانية التي تُجرى في 2020".

    وأضاف حسب الله، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن غياب النواب عن الجلسات العامة يرجع في كثير من الأحيان إلى انشغال بعض النواب بتقديم دورهم الخدمي لأهالي دوائرهم، لافتا إلى أن غياب المجالس المحلية ألقى بعبء على النواب في هذا الدور.

    وبشأن تقارير لجنة القيم قال حسب الله: "البرلمان لا يحمي أيًا من أعضائه على حساب الدستور"، مؤكدا أن طلبات رفع الحصانة عن النائب لها اشتراطاتها اللائحية، قائلا: "لا نحمي أو نجامل أحدا على حساب الدستور المصري، نجامل الدستور فقط".

    متحدث النواب مجلس النواب الدستور صلاح حسب الله

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