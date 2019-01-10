سوهاج الأولى في وفاة الرضع.. ننشر نتائج المؤشرات الصحية بـ6 محافظات

كتب- أحمد جمعة:

كشفت الدكتورة وجيدة أنور، أستاذ طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات بكلية الطب جامعة عين شمس، عن النتائج النهائية لبحث المؤشرات الديموجرافية والصحية في ٦ محافظات تشمل الشرقية والإسماعيلية والبحيرة والمنيا وأسيوط وسوهاج

وأوضحت أن محافظة أسيوط حققت أعلى نسبة في متوسط حجم الأسرة بمعدل ٦.٣ يليها سوهاج بمعدل ٦.٢ وأقلها الشرقية بمعدل ٤.٦، وبالنسبة لنسبة الإعالة الديموغرافية حققت سوهاج المركز الاول بنسبة ٧٢.٢% وكان أقلها محافظة الشرقية.

وأضافت أن سوهاج حققت المركز الأول فى معدل وفيات الرضع خلال ٣ سنوات السابقة للدراسة لكل ١٠٠٠ مولود حي بنسبة ٢٠.٩% وكان اقلها الشرقية بنسبة ٧%، كما أن نسبة تغطية التطعيمات بين الاطفال من ١٢ إلى ٢٣ شهر حققت أعلى نسبة فى محافظة الاسماعيلية بنسبة ٩٠.٥% وكان اقلها فى سوهاج بنسبة ٧٠.١%، كما بلغت نسبة السيدات الاتى قامت بمتابعة الحمل ٤ مرات فأكثر نسبة ٩٥% فى محافظة الاسماعيلية فى المرتبة الاولى بينما بلغت ٨٣.٤% بالشرقية في المرتبة الأخيرة.

وأضافت أنه بالنسبة لمعدل الرضاعة الطبيعية خلال ٢٤ ساعة سابقة للدراسة بين الأطفال أقل من ٦ أشهر، حققت الشرقية المركز الأول بنسبة ٦٩.٨% وحققت في سوهاج نسبة ٣٩.٢%، وحققت الشرقية المركز الأول في الإصابة بالسكر بنسبة ٧.٥% بينما حققت المنيا الأقل إصابة بنسبة ٢.٥%، وبلغت نسبة الإصابة بأمراض القلب وضغط الدم ٦% بالشرقية كمركز أول وكانت الأقل في سوهاج بنسبة ١.٥%.

وقالت، إن بالنسبة معدل الولادات القيصيرية خلال الـ٣ سنوات السابقة للدراسة، سجلت البحيرة اعلى نسبة بلغت ٦٨%، وكانت أقلها في محافظتي أسيوط وسوهاج بنسبة ٤٨.٩%.

وأوضحت أن معدل الخصوبة الكلية حقق أعلى نسبة في سوهاج بنسبة ٤.٢٥% بينما جاءت البحيرة في المركز الاخير بنسبة ٣.٥٢%، كما أن نسبة الاستخدام الحالي لتنظيم الأسرة، حققت المركز الأول محافظة الشرقية بـ٧٠%، بينما حققت سوهاج المركز الأخير بنسبة ٤٤.٢%، وبلغت نسبة التوقف عن استخدام وسائل تنظيم الأسرة نسبة ٥٧.٢% في محافظة سوهاج و١١.٨% فى محافظة الشرقية.

وأشارت الكتورة وجيدة أنور، إلى أنه بالنسبة لختان الإناث في الفئة العمرية من ١٠ لـ٤٩ عامًا، حققت سوهاج المركز الأول بنسبة ٩٣.٣% وأقلها في محافظة البحيرة بنسبة ٧٥.٤%، وبلغ زواج الأطفال اقل من ١٨ عامًا، المنيا أعلى نسبة ٥٦%، وأقلها في الشرقية بنسبة ٣٨%، وبالنسبة لزواج الأقارب، سوهاج المركز الأول بنسبة ٥٥.١% وأقلها الشرقية بنسبة ٢٤.٢%.

وأضافت أنه بالنسبة لعمالة الأطفال حققت الشرقية المركز الأول بنسبة ٧.٧% والإسماعيلية أقل نسبة بـ ١.٧%، وبلغت نسبة البطالة بين الشباب ١٢.٥% بالشرقية، بينما حققت محافظة الإسماعيلية ٢.٠٢، وبالنسبة للمرأة المعيلة حققت الشرقية أعلى مركز بنسبة ٥.٣% والإسماعيلية المركز الأخير بنسبة ١.٢%، وبالنسبة الإناث اللاتي تعرضن للعنف النفسي بلغت ٧١.٦% في محافظة الشرقية وكانت أقلها في أسيوط بنسبة ١٨.٤%.