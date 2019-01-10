"السياحة": حل أزمة "سيستم" برج التطبيقين ولا تأخير في الرحلات

كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلن مجدي شلبي رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين، حل أزمة انقطاع خدمة الإنترنت على "سيستم" وزارة السياحة في برج التطبيقيين الجديد بعد نقله من برج مصر للسياحة، موضحا أن سيستم الوزارة يعمل الآن دون أية مشكلات.

وأوضح شلبي، في تصريحات لمصراوي، الخميس، أن الفنيين المختصين بخدمات الإنترنت يحلون المشكلة ويتم الانتهاء منها اليوم وعمل ربط بين الوزارة ومقر التطبيقيين، متابعا: "هات اسم شركة سياحة واحدة أدخلت ملفها على "سيستم الوزارة" برحلة معينة وعدلت مواعيدها أو تأخرت رحلاتها منذ فتح باب العمرة وحتى الآن".

ودعا الشركات التي لديها أزمة باللجوء إلى وزارة السياحة أو مقر التطبيقيين لحلها فورا، وأي شركة تريد مراجعة ملفاتها تأتي في أي وقت، مؤكدا أن "سيستم" الوزارة يعمل وهناك موظفين مخصصين بالوزارة يعملون منذ الصباح وحتى الثامنة مساء، لاستقبال كافة الطلبات وليس هناك ملف يقدم في الوزارة إلا ويتم الانتهاء منه في الحال ومن لديه أزمة أو "سيستم الوزارة ضعيف" يتقدم لوزارة السياحة ومراجعة ملفه بشكل كامل مع الموظفين.

وعن مد الوزارة، الموظفين بفلاشات إنترنت لخدمة الشركات وعمل إدخال أسماء المعتمرين والمراجعة على السكن والمخالصة والتذاكر والفنادق، قال شلبي، إن الوزارة قامت بشراء "فلاشات إنترنت وروتر" بهدف مساعدة الشركات في العمل وعدم تعطل أعمالها، وذلك لعدم وجود خط انترنت في المقر الجديد، وفي ذات الوقت طالبنا الشركات باللجوء إلى مقر الوزارة لمراجعة ملفاتها.

وكانت إحدى الشركت السياحية، اشتكت من توقف سيستم وزارة السياحة، وانقطاع خدمة الإنترنت بعد قيام قطاع الشركات بوزارة السياحة، بنقل مقر خدمات الشركات من برج مصر للسياحة إلى برج التطبيقيين بالعباسية دون إخطار الشركات مسبقا، لافتة إلى أن توقف "سيستم" الوزارة كبد الشركات خسائر بسبب توقف الرحلات مما أضر بها ووضعها في مأزق مع العملاء الراغبين في أدء مناسك العمرة.