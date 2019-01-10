متحدث "النواب": نرفض مقترح حل الأحزاب غير الممثلة في البرلمان

كتب - أحمد على وميرا ابراهيم :

قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، إن غياب النواب عن الجلسات العامة يرجع في كثير من الأحيان إلى انشغال بعضهم بتقديم دورهم الخدمي لأهالي دوائرهم، موضحًا أن غياب المجالس المحلية ألقى بعبء على النواب في هذا الدور.

وأضاف حسب الله ، خلال المؤتمر الصحفي، الخميس، لاستعراض إنجازات البرلمان، أن مطالب البعض بحل الأحزاب التي ليس لها تمثيل تحت قبة البرلمان، متعجل لأن هناك أحزابا وليدة ويجب أن تُمنح فرصة للاحتكاك بالشارع، قائلا: "وبعد تجربة أو اثنتين نقيم هذا الطلب"، لافتا إلى أن الشارع موجود وعلى الأحزاب أن تتحرك حتى لو كانت إمكانياتها المادية ضعيفة.