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    متحدث "النواب": نسعى للقاء قريب بين البرلمانيين المصري والإيطالي

    01:08 م الخميس 10 يناير 2019
    متحدث "النواب": نسعى للقاء قريب بين البرلمانيين المصري والإيطالي

    الدكتور صلاح حسب الله

    كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

    قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب، إن العلاقات المصرية الإيطالية وطيدة وعريقة، قائلا: "ستعود العلاقات أقوى مما كانت بعد الكشف عن ملابسات جريمة مقتل جوليو ريجيني".

    وأوضح حسب الله، في مؤتمر صحفي، لاستعراض إنجازات البرلمان، الخميس، أن التواصل بين البرلمانيين المصري والإيطالي مستمر، لافتا إلى أنه قد يكون هناك لقاء قريب بين الجانبين لإزالة الغمامة عن هذه العلاقات.

    في سياق آخر أكد الدكتور صلاح حسب الله، أن المواطن المصري أمام أعين البرلمان في كل خطوة يخطوها، لافتا إلى أن تقييم المواطن للبرلمان يتوقف أحيانا على سعر كيلو السكر ولتر البنزين، موضحا أن إعادة النظر في الدعم هو دعم للمواطن.

    صلاح حسب الله مجلس النواب العلاقات المصرية الإيطالية جوليو ريجيني

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