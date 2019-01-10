رئيس جامعة الأزهر يوجة بضرورة وضع أسئلة الامتحانات من المقرر

كتب – محمود مصطفى:

تفقد الدكتورمحمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، كليات فرع الدراسة، صباح الخميس، للاطمئنان على امتحانات نصف العام.

وشدد رئيس جامعة الأزهر، على ضرورة التزام جميع كليات الجامعة بالإجراءات والضوابط المتخذة لتوفير أقصى درجات الرعاية، وضرورة تواجد أستاذ المادة خلال فترة الامتحانات للإجابة عن أى استفسارات تخص المادة، ومراعاة مناسبة الأسئلة لوقت الامتحانات المحدد خلال أدائهم لامتحانات نصف العام الجامعى والحرص على توفير مناخ ملائم لإجراء الامتحانات فى سهولة ويسر.

واستمع المحرصاوي للطلاب عن مدي وجود أي مشاكل أوعقبات تواجههم خلال أداء الامتحانات مطالبهم بالالتزام بالتعليمات محذرا من اصطحاب الهواتف المحمولة وغيرها من وسائل الاتصال، داخل لجان الامتحان سواء مع الطلاب أو المراقبين؛ تحقيقًا للانضباط بحيث تقيس الامتحانات المستوى الحقيقى للطلاب، وتعبر نتائجها عن ذلك أيضًا.

وحذر رئيس الجامعة، الطلاب من الحضور إلى لجان الامتحان بعد المواعيد المقررة، مشددا علي حرمان أصحاب الملابس غير اللائقة التى تتنافى مع التقاليد والأعراف الجامعية من دخول الامتحانات.

ووقف على مستوى الأسئلة ومدى مطابقتها للمناهج المقررة وكونها في مستوي الطلاب بعيدا عن التعقيد ومن داخل أجزاء المنهج الدراسى المشروحة فعليًا للطلاب من الكتاب الجامعى، خلال المحاضرات؛ لما يقيس نواتج التعلم المستهدفة معرفيًا، ومهاريًا.

وقال إن الجامعة حريصة على توفير مقومات العملية التعليمية الطلاب بما يضمن تفوقهم والارتقاء بمستواهم العلمي وأداء دورهم تجاه الوطن والمجتمع ونشر رسالة الأزهر التي تلتزم بالوسطية والاعتدال والبعيدة كل البعد عن التطرف والتشدد والانغلاق لافتا إلي أن مكتبه مفتوح لكل الطلاب والطالبات في أي وقت للرد علي استفساراتهم وحل مشاكلهم.

وتفقد رئيس الجامعة كافيتريا قطاع الدراسة للوقوف على مستوى الخدمات التى تقدمها لكليات الفرع والوقوف علي جودة الأغذية المقدمة كما اطمأن علي صلاحية المعلبات الموجودة مشيرا إلي أن وجه بضرورة أخذ عينات دورية من الأغذية المقدمة للطلاب

وطالب مقدمي الخدمة بالكافتيريات الالتزام بالاشتراطات الصحية المطلوبة، قائلاً إنه لن يتردد في إلغاء أي تعاقد مع الجامعة في حالة عدم الالتزام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظا على صحة الطلاب.