"الوزراء" يعلن حصاد "التجارة والصناعة" في 2018- انفوجرافيك

كتب- محمد غايات:

نشرت الصفحة الرسمية مجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، انفوجراف لحصاد‎ ‎قطاع التجارة والصناعة في 2018‏.

وتناول الانفوجراف الجهود المبذولة من قبل الدولة في تنفيذ العديد من المشروعات بقطاع التجارة والصناعة، خلال عام 2018، وأعلن المركز الإعلامي ارتفاع حجم الصادرات المصرية بنسبة 11.6%، ووصلت إلى ‏25 مليار دولار‏ خلال عام 2018، مقارنة بـ‏22.4 مليار دولار‏ خلال عام 2017، كما جرى إطلاق "البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي"؛ بهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية، وإحلال المنتجات المحلية محل المستوردة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، من خلال وصول قيمة التعاقدات التصديرية للشركات المصرية بألمانيا إلى ‏130 مليون دولار، وإتاحة 104 فرص تصديرية بقيمة ‏75 مليون دولار بواسطة جهاز التمثيل التجاري، بجانب رفع الحظر الروسي المفروض على تصدير البطاطس المصرية، وإلغاء الحظر على المنتجات المصرية المصدرة إلى السودان، ورفع كندا الحظر المفروض على الشحن التجاري الجوي لرحلات مصر ‏للطيران، وأخيرًا إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتوقيع على اتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية.‏

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه جاري تنفيذ ‏4330 مصنع بـ13 مجمعًا صناعيًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ12 محافظة؛ بهدف إحداث طفرة صناعية محلية، وتوفير 40 ألف فرصة عمل، وكذا الحد من الاستيراد من الخارج، ويعد إنشاء مدينة الأثاث بدمياط- من أبرز تلك المشروعات- والتي بلغت تكلفتها 2.5 مليار جنيه وتحتوي ‏على 1400 وحدة صناعية على مساحة 331 فدانًا.