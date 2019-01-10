انطلاق المؤتمر الصحفي لمتحدث "النواب" لاستعراض إنجازات البرلمان

كتب- أحمد علي:

انطلقت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الصحفي للدكتور صلاح حسب، عضو مجلس النواب، والمتحدث الإعلامي باسم المجلس؛ بمناسبة مرور ثلاث سنوات على حلف اليمين الدستورية للبرلمان في العاشر من يناير 2016.

ويشهد المؤتمر استعراض الإنجازات التشريعية والرقابية لمجلس النواب خلال أدوار الانعقاد الثلاثة الماضية وكذلك دور المجلس في دعم الدولة المصرية، والتصدي للمؤامرات التي تتعرض لها أجهزة الدولة والبرلمان.

كما يعرض المتحدث الإعلامي للمجلس دور الدبلوماسية البرلمانية بقيادة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب في مساندة ودعم الدبلوماسية الرسمية للدولة والتي يقودها بكل كفاءة واقتدار الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية وأيضا الدور الهام للجان النوعية لمجلس النواب داخل البرلمان.