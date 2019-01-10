رئيس جامعة الأزهر: تطبيق معايير الأمان بـ"الغسيل الكلوى" في مستشفى الحسين

كتب – محمود مصطفى:

أجرى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، صباح الخميس، جولة ميدانية مفاجئة بمستشفى الحسين الجامعي، تفقد خلالها العيادات الخارجية، ووحدة الغسيل الكلوي.

وأدار المحرصاوي، حوارًا مع بعض المرضى؛ للتأكد من تحقق الانضباط، وحُسن سير العمل، وجودة الخدمات الطبية؛ بما يضمن توفير رعاية صحية متميزة لمحدودى الدخل مجانًا، ويُسهم فى الارتقاء بالمنظومة الصحية خاصة فى ظل الجهود المثمرة التى تبذلها الدولة، والمبادرات الرئاسية التاريخية التى تُخفف آلام البسطاء وتُنهى أوجاعهم.

وشدد رئيس الجامعة، على حُسن معاملة المرضى، وتيسير سبل علاجهم، وتذليل أى عقبات أمامهم بالتنسيق مع الجهات المعنية، واطمأن على تطبيق أعلى معايير الجودة والأمان، بوحدة الغسيل الكلوى، والالتزام بالصيانة الدورية، للماكينات، وتوفير المحاليل والمستلزمات الطبية؛ بما يُسهم فى ضمان تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى.

واستعرض المحرصاوي، عدد وحدات الغسيل الكلوى، والحالات المترددة على نفقة الدولة والتأمين الصحي والطوارئ.

وتضم مستشفى الحسين الجامعي، ٣٦ وحدة للغسيل الكلوى، يتم صيانتها بصفة دورية، ووحدة معالجة المياه تكفى لتشغيل ٤٠ وحدة، وجميعها تقدم الخدمة الطبية للمترددين عليها بالمجان.