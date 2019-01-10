برلماني: حوار مجتمعي قبل مناقشة قانون الإيجار القديم

كتب- أحمد علي:

قال النائب محمد العقاد، إن الشائعات الخاصة بموافقة البرلمان على مشروع قانون الإيجار القديم لا أساس لها من الصحة وتهدف لنشر البلبلة في المجتمع المصري، وتم نفيها من قبل البرلمان ولجنة الإسكان.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، في بيان، اليوم الخميس، أن مشروع قانون الإيجار القديم تمت إحالته للجنة النوعية ولكن هذا لا يعني الموافقة عليه، ولم تبدأ مناقشته على الإطلاق وهذا لأن مشروع القانون وفقا لتوجيهات رئيس البرلمان سيناقش بدقة وحرص على مصلحة جميع الأطراف المعنية بالقانون ويسبق هذه المناقشات عقد جلسات حوار مجتمعي موسع للتوصل لحلول جذرية.

وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن العلاقة بين المالك والمستأجر في حاجة ماسة لتنظيمها وإعادة النظر فيها بما يضمن حقوق كافة الأطراف وتحقيق قاعدة لا ضرر ولا ضرار ومراعاة غير القادرين من المجتمع المصرى وفي نفس الوقت الحفاظ على الثروة العقارية.