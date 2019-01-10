رئيس التأمين الصحي: تقديم خدمة "فندقية" بمستشفى صيدناوي

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة سهير عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن الهدف من تطوير مستشفى صيدناوي، تقديم خدمات فندقية متميزة للمرضى فضلا عن تطوير عدد من المستشفيات بالقاهرة والمحافظات بالتوازي مع تطوير مستشفيات المحافظات التي يطبق بها التأمين الصحي في مرحلته الأولى.

وأوضحت سهير عبدالحميد، في تصريحات صحفية اليوم، خلال جولة لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بمستشفى صيدناوي، أن جميع جهات الوزارة تستعد للمنظومة الجديدة الخاصة بالتأمين الصحي.

وأعلنت الدكتورة غادة عرفة، مدير مستشفى صيدناوي، زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة من ٧ أسرة إلى ٢٢ سريرا، وزيادة عدد غرف العمليات من ٤ غرف إلى ٧ غرف.