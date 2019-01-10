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    رئيس التأمين الصحي: تقديم خدمة "فندقية" بمستشفى صيدناوي

    10:54 ص الخميس 10 يناير 2019
    رئيس التأمين الصحي: تقديم خدمة "فندقية" بمستشفى صيدناوي

    أرشيفية

    كتب - أحمد جمعة:
    قالت الدكتورة سهير عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن الهدف من تطوير مستشفى صيدناوي، تقديم خدمات فندقية متميزة للمرضى فضلا عن تطوير عدد من المستشفيات بالقاهرة والمحافظات بالتوازي مع تطوير مستشفيات المحافظات التي يطبق بها التأمين الصحي في مرحلته الأولى.
    وأوضحت سهير عبدالحميد، في تصريحات صحفية اليوم، خلال جولة لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بمستشفى صيدناوي، أن جميع جهات الوزارة تستعد للمنظومة الجديدة الخاصة بالتأمين الصحي.
    وأعلنت الدكتورة غادة عرفة، مدير مستشفى صيدناوي، زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة من ٧ أسرة إلى ٢٢ سريرا، وزيادة عدد غرف العمليات من ٤ غرف إلى ٧ غرف.

    مستشفى صيدناوي التأمين الصحي سهير عبد الحميد هالة زايد وزيرة الصحة

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