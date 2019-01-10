موعد انكسار الموجة الباردة والاقتصاد المصري السابع عالميًا.. أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

تصدر تقرير بنك "ستاندرد تشارترد" الذي توقع تصدر الاقتصاد المصري المركز السابع عالميًا، والشأن المحلي عناوين واهتمامات صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الخميس.

وفي صفحتها الأولى، وتحت عنوان "اقتصاد مصر السابع عالميًا بـ 8,2 ترليليون دولار عام 2030"، ذكرت صحيفة (الأهرام)، أنه في إطار التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري، كشف تقرير أعده بنك "ستاندرد تشارترد" عن تصدره المركز السابع عالميا، ضمن قائمة أكبر 10 اقتصادات عالمية مع حلول عام 2030.

وأضافت الصحيفة أن التقرير، الذي نشرته وكالة (بلومبيرج)، توقع أن يسبق الاقتصاد المصري، من حيث حجمه المتوقع وصوله إلى نحو 8.2 تريليون دولار، كلاً من: روسيا واليابان وألمانيا.

وقال التقرير إن الصين ستكون أكبر اقتصاد في العالم بحلول 2020، وفقًا لتعادل القوة الشرائية والناتج المحلى الإجمالي الأسمى، وسيتراجع نموها إلى 5% بحلول 2030، حيث سيصل حجم اقتصادها في عام 2030 إلى نحو 64٫2 تريليون دولار، تليها في المركز الثاني الهند بحجم اقتصاد يصل إلى 46٫3 تريليون دولار، حيث قدر التقرير أن تنمو الهند في عشرينيات القرن الحالي بنسبة 7٫8%، محتلة ثاني أكبر اقتصاد في العالم في 2030.

وأكدت الصحيفة تفوق الهند على أمريكا، حيث حلت الأخيرة في المركز الثالث بنحو 31 تريليون دولار، يليها بفارق كبير الاقتصاد الإندونيسي في المركز الرابع بنحو 10٫1 تريليون دولار، وخامسًا حل الاقتصاد التركي بحجم يصل إلى 9٫1 تريليون دولار، وفي المركز السادس البرازيل بـ 8٫6 تريليون دولار وبفارق طفيف جاء الاقتصاد المصري في المرتبة السابعة، بحجم اقتصاد يصل إلى 8٫2 تريليون دولار، تلتها روسيا في المركز الثامن بحجم اقتصاد يعادل 7٫9 تريليون دولار، وتاسعًا حلت اليابان بحجم اقتصاد يصل إلى 7٫2 تريليون دولار، وجاءت ألمانيا في ذيل القائمة بالمركز العاشر، بحجم يصل إلى 6٫9 تريليون دولار.

كما ذكرت صحيفة (الأهرام)، أن البنك الدولي توقع ارتفاع معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة ١٫٩%، مؤكدًا أن مصر من أهم دول المنطقة التي ستشهد ارتفاعًا في النمو خلال العام الحالي، ليصل إلى ٥٫٦%، مدفوعًا بالإصلاحات الاقتصادية التي يتم إجراؤها، وبزيادة الاستثمارات وارتفاع معدلات الاستهلاك الخاص.

وحذر تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر عن البنك الدولي أمس من تراجع معدل النمو الاقتصادي العالمي ليصل إلى ٢٫٩% عام ٢٠١٩ بدلاً من ٣% في العام الماضي، وذلك مع تنامى مخاطر التجارة والاقتصاد، كما توقع انخفاض معدل النمو في الدول المتقدمة إلى ٢%.

وفي متابعتها الشأن المحلي، ذكرت صحيفة (الأهرام)، في صفحتها الأولى أيضًا، تحت عنوان "استمرار الموجة البادرة 72 ساعة"، أنه يستمر الطقس البارد اليوم ولمدة 72 ساعة على الأقل، وذلك تزامنًا مع تعرض البلاد لكتلة هوائية باردة القادمة من شرق أوروبا.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور أحمد عبد العال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية قوله: إن هناك انخفاض في درجات الحرارة على جميع الأنحاء عن المعدل الطبيعي بما يتراوح بين 3 إلى 4 درجات ليسود طقس بارد على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد.

وتحت عنوان صلاح يتسلم جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأوليمبية الإماراتية كرم أمس، بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

وأوضحت الصحيفة أنه كان في مقدمة المكرمين النجم المصري العالمي محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، والذي نال أول أمس، جائزة أفضل لاعب إفريقي للعام الثاني على التوالي.

وأشارت إلى أن قائمة المكرمين تضمنت، أيضًا نجوم مصر في مختلف الألعاب الفردية وعلى رأسهم محمد إيهاب نجم رفع الأثقال وأحمد الجندي لاعب الخماسي الحديث ونادية عبدالحميد بطلة الملاكمة، بجانب تكريم منتخب الأسكواش، بالإضافة إلى تكريم خلدون خليفة المبارك، المتوج بجائزة الشخصية الرياضية المحلية، تقديرًا لجهوده في العديد من الملفات الرياضية، بجانب مساهمته كرئيس نادى مانشستر سيتي.

وأضافت (الأهرام)، أنه تم منح النجم المصري محمد صلاح، جائزة الرياضي العربي المتميز، وذلك تقديرًا لإبداعه الكروي بعد أن قدم موسمًا استثنائيًا مع نادى ليفربول سجل فيه 44 هدفًا في جميع المسابقات.

وتحت عنوان "مجلس الوزراء: تعديل قانون حماية المنافسة لضبط الأسواق والأسعار"، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتمكين الجهاز من ممارسة دوره في حماية وضبط الأسواق والأسعار والحفاظ على حقوق المستهلك، على أن يتبع مباشرة لرئيس مجلس الوزراء.

وأضافت الصحيفة أن المجلس وافق أيضًا على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. ويشمل السجن لمدة 5 سنوات وغرامة لا تزيد علي مليون جنيه لكل موظف عام يتعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لإحدى الجهات.

ووافق المجلس كذلك على مد العمل بقرار تقنين أوضاع بعض حالات واضعي اليد في سيناء حتي يناير 2020. واتفاقية مع إيطاليا لتمويل مشروع تطوير القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة. واتفاقية أخري مع بنك الاستثمار الأوروبي لتطوير وتجديد الخط الأول للمترو بقيمة 350 مليون يورو.

وأكد مدبولي أن افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية السيد المسيح بالعاصمة الإدارية يبعث برسالة للعالم بأن شعب مصر يمتزج داخل نسيج وطني واحد. ووجه الشكر للقوات المسلحة وشركات المقاولات المصرية.. وكذلك لوزير الداخلية وكافة أفراد الشرطة علي جهودهم لحفظ الأمن. وتوجه بالعزاء لأسرة الشهيد مصطفي عبيد. الرائد بإدارة المفرقعات.

وقال مدبولي "إن الحكومة ستعمل علي خروج بطولة كأس أفريقيا بصورة حضارية مشرفة.. ووجه بالبدء في تجميل ورفع كفاءة المدن التي ستستضيف البطولة".

وتحت عنوان "في أحداث مجلس الوزراء: السجن المشدد 15 سنة لأحمد دومة"، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن محكمة جنايات القاهرة عاقبت الناشط السياسي أحمد سعد دومة بالسجن المشدد 15 عاماً وإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء" صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا والدكتور عادل السيوي بأمانة سر حمدي الشناوي.

وقالت المحكمة في حيثياتها إن المتهم أحمد سعد دومة وبعض المتهمين قاموا بالتجمهر بشارع قصر العيني بأعداد ناهزت الألف متجمهر حاملين زجاجات مولوتوف وكرات اللهب والحجارة والأسلحة البيضاء على نحو جعل السلم العام في خطر ونشر الفوضي ومنع الموظفين العموميين من ممارسة أعمالهم باستعمال القوة والعنف حيث التقت إرادتهم أمام مجلس الشعب بقصد حرقه وتخريبه وقاموا بتدمير أجزاء من مجلس الشعب واقتحموه وعاثوا فيه فساداً وألقوا كرات اللهب فخربوه وأضرموا النيران بمقر اللجان الفرعية بالمبنى ما أدى إلى اشتعال النيران بالمبني من الطابق الأول للثالث حتى قاموا بإشعال النيران بمركز المعلومات ما دفع القوات المدنية لاستخدام خراطيم المياه لمنعهم من إشعال النيران في مكتبة مجلس الشعب لإنقاذ أحد الأشياء المهمة ومن بينها "كتاب وصف مصر" وأحدثوا إصابات بعدد 12 ضابطًا و44 فردًا من جهات مختلفة وتعمد وآخرون مجهولون تعطيل حركة السير وحركة المرور بأن تجمهروا بالشوارع المحيطة والمؤدية لميدان التحرير كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء وأدوات حارقة للإخلال بالأمن والنظام العام وقد وقعت جميع تلك الجرائم من المشاركين في التجمهر وكانت نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتي نفذوا غرضهم.

وتحت عنوان "وزير البترول: 60% حصة الصحراء الغربية من إنتاج الزيت الخام"، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن المهندس طارق الملا وزير البترول الثروة المعدنية أكد أن إجمالي انتاج منطقة الصحراء الغربية يمثل 60% من انتاج مصر من الزيت الخام وأن الاكتشافات التي تحققت مؤخرًا تؤكد أن هذه المنطقة لم تبح بعد بكل أسرارها مما يحفز الشركات الأجنبية على تكثيف البحث والاستكشاف بالطبقات العميقة بالأحواض الترسيبية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال رئاسة الوزير اجتماع الجمعية العامة لشركة عجيبة للبترول لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي المقبل.

وأشار المهندس طارق الملا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نموًا كبيرًا نتيجة سرعة وضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج باستخدام البنية الأساسية المتاحة بالمنطقة من شبكات خطوط أنابيب ومصانع معالجة، فضلا عن انخفاض تكلفة الإنتاج وارتفاع جودة الزيت الخام الذي يضاهي أجود أنواع الزيت على المستوى العالمي.

وفي الشأن المحلي أيضًا، وتحت عنوان "نهاية الشهر آخر موعد للإعفاء من متأخرات الضرائب"، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن وزارة المالية أكدت أن المهلة الأخيرة لقانون إعفاء ممولي الضرائب بنسبة 50% من مقابل تأخير سداد الضرائب ستنتهي خلال شهر ، وذلك في إطار استمرار مبادرات الوزارة لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل المجتمع الضريبي.

وأضافت الصحيفة أن المالية أشارت إلى أن مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية تتلقى طلبات ممولي الضرائب الراغبين في الاستفادة من مزايا القانون رقم 174 لسنة 2018، والخاص بالإعفاء من مقابل التأخير عن سداد الضريبة بشرط سداد أصل قيمة الضريبة وفقًا لثلاث شرائح حيث تطبق حاليا الشريحة الأخيرة البالغة 50 % من مقابل التأخير والتي بدأت في 28 ديسمبر الماضي وتستمر لمدة 45 يومًا تنتهي في 9 فبراير المقبل. ​