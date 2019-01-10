بومبيو يلقي خطابًا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة.. اليوم

كتب - محمد قاسم:

يلقي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، خطابًا حول دور الولايات المتحدة بالشرق الأوسط، من قاعة معتز الألفي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة.

وصل بومبيو القاهرة، مساء أمس الأربعاء، قادمًا من بغداد، في زيارة تستغرق يومين، يلتقي خلالها شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وقداسة البابا تواضروس الثاني بطريرك الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فضلاً عن زيارة مسجد الفتاح العليم وكنيسة ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة.

وقال بومبيو، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر" بمناسبة مغادرته الأراضي الأمريكية لبدء جولة فى عدد من دول منطقة الشرق الأوسط من بينها مصر: "أتوجه إلى الشرق الأوسط لتوصيل رسالة واضحة إلى أصدقائنا وشركائنا فى الشرق الأوسط مفادها أن الولايات المتحدة ملتزمة بقضايا المنطقة، وبهزيمة تنظيم داعش، وأيضًا بمواجهة الأنشطة الإيرانية التي تزعزع الاستقرار".​