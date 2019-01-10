اليوم.. افتتاح الدورة الحادية عشرة لمهرجان المسرح العربي

(مصراوي):

يشهد المسرح الكبير بدار الأوبرا، اليوم الخميس، افتتاح الدورة الحادية عشرة لمهرجان المسرح العربي الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح، بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يستمر إلى 16 يناير الجاري، بمشاركة 27 عرضًا مسرحيًا.

ومن المقرر أن يفتتح المهرجان الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وإسماعيل عبدالله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، في حضور 400 مسرحي عربي وأكثر من 250 مسرحيًا مصريًا.

ويتضمن حفل الافتتاح الذي يقدمه المخرج خالد جلال، كلمات لوزيرة الثقافة وأمين عام الهيئة، وكلمة المسرح العربي التي يُلقيها الفنان الجزائري سيد أحمد قدومي، كما يتضمن عرض فيلمين تسجيليين عن الهيئة العربية للمسرح، وعن شخصية صاحب كلمة اليوم العربي للمسرح.

ويُكرم المهرجان في دورته الحادية عشرة كل من: أشرف عبد الغفور، آمال بكير، جلال الشرقاوي، رشوان توفيق، سميحة أيوب، سمير أحمد، سمير العصفوري، سميرة عبد العزيز، سمير غانم، سناء شافع، سهير المرشدي، عبد الرحمن أبو زهرة، عزت العلايلي، فهمي الخولي، كمال عيد، لينين الرملي، محمود الحديني، محمود ياسين، نبيل الحلفاوي، نبيل منيب، نجاة علي، نعيمة عجمي، هدى وصفي، يسري الجندي، يحيى الفخراني.

وتتضمن هذه الدورة مشاركة 400 مسرحي عربي، فضلاً عن 250 مسرحيًا مصريًا و27 عرضًا مسرحيًا، بالإضافة إلى العديد من الندوات والورش والملتقيات الفكرية.​