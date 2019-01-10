اليوم.. وزير الخارجية الأمريكي يزور كاتدرائية "ميلاد المسيح"

كتب - إسلام ضيف:

قال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الكنيسة شكلّت وفدًا للقاء وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، اليوم الخميس، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف حليم، في تصريح لمصراوي أمس الأربعاء، أن الوفد يضم في عضويته الأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس، والقمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية بالقاهرة.

ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية الأمريكي القاهرة الخميس، ضمن جولة لعدد من دول الشرق الأوسط، بدأها بالأردن وتستمر إلى الخامس عشر من الشهر الجاري، لبحث عدد من قضايا المنطقة.​