اليوم.. مؤتمر صحفي لمجلس النواب لاستعراض الإنجازات

كتبت - ميرا إبراهيم:

يعقد الدكتور صلاح حسب عضو مجلس النواب والمتحدث الإعلامى باسم المجلس، مؤتمرًا صحفيًا عالميًا في قاعة الشورى بمقر مجلس النواب، في حضور وسائل الإعلام العربية والأجنبية اليوم الخميس، وذلك بمناسبة مرور 3 سنوات على حلف اليمين الدستورية للبرلمان، لاستعراض الإنجازات التشريعية والرقابية لمجلس النواب خلال أدوار الانعقاد الثلاث الماضية، وكذلك دور المجلس في دعم الدولة المصرية، والتصدي للمؤامرات التي تتعرض لها أجهزة الدولة والبرلمان.

ويعرض المتحدث الإعلامي للمجلس دور الدبلوماسية البرلمانية بقيادة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب في مساندة ودعم الدبلوماسية الرسمية للدولة، والتي يقودها بكل كفاءة واقتدار الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية وأيضًا الدور الهام للجان النوعية لمجلس النواب داخل البرلمان.​