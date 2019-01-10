بعد إصابته بتجعد الأوراق.. الزراعة تستورد 45 مليون بذرة طماطم

كتب - أحمد مسعد:

كشف الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، عن السماح باستيراد 45 مليون بذرة تقاوي (طماطم 023) تمهيدًا لزراعتها الموسم الجاري، لافتًا إلى أن الحجر الزراعي اتخذ التدابير اللازمة لعدم تكرار تدمير المحصول مرة أخرى.

قال العطار، في تصريحات خاصة لـ "مصراوى"، إن السماح باستيراد بذور (طماطم 023) ليس مخالفًا، موضحًا أنه تم استيراده على أساس أنه نوع حساس وليس مقاومًا للفيروس، مشيرًا إلى وجود العديد من الأصناف المسجلة غير المقاومة، وإن المقاومة ليست شرطًا أساسيًا للاستيراد.

ولفت إلى عدم وجود ما يسمى بالبذور الفاسدة، وأن هناك بذور تقاوم الفيروس وأخرى لا تقاوم، مشيرًا إلى أن الأزمة التي حدثت بسبب هذا النوع، كانت بسبب أنه يُباع على أساس أنه نوع "مقاوم" وليس حساس.

وأضاف رئيس الحجر الزراعي أن الاختلاف بين العام الحالي وسابقه يتمثل في عدم تسويقه للمزارعين على أنه غير مقاوم للفيروس كالعديد من الأصناف الأخرى، لأنه فقد قدرته على مقاومة الفيروس.

وأكد أن وزارة الزراعة قررت أن يكون هناك تعهدات من قبل الشركات على مواصفات البذور التي تستوردها، سواء كانت مقاومة أو حساسة، على أن تتحمل الشركات وفقًا للتعهد أي خطأ أو أمراض وبائية تضر الفلاح، تنتج عن الأصناف التي تبيعها للمزارعين، مؤكدًا أن هذا شرط رئيسي لاستيراد البذور الآن رغم وجود اعتراضات من العديد من الشركات المستوردة عليه.

وأشار إلى أن هذا الصنف أصبح ضمن الأصناف الحساسة غير المقاومة للفيروس، محذرًا الفلاحين من عدم الشراء على أساس أنه مقاوم، بل على أنه صنف حساس وليس مقاوم.

وشهد الموسم الماضي تدمير مساحات شاسعة من المحصول بعدد من المحافظات، بعد إصابتها بفيرس "تجعد الآوراق" ما جعل وزارة الزراعة توقف استيراد الصنف. وتسبب ذلك في استيراد مصر لـ52 طن طماطم لأول مرة في تاريخها.​