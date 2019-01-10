"في 40 دقيقة".. وزير النقل: القطار الكهربائي للعاصمة الإدارية سينقل 350 ألف مواطن يوميًا

بعد إنقاذه من البيع.. إطلاق سراح ذئب مهدد بالانقراض لبيئته الطبيعية

كتب وتصوير - هاني رجب:

قال وزير النقل، الدكتور هشام عرفات، إن القطار الكهربائي الذي سيربط العاصمة الإدارية بالخط الثالث للمترو شرقي القاهرة بإمكانه نقل 350 ألف مواطن في اليوم الواحد.

وأضاف عرفات، في كلمته بصالون "المحور الثقافي" الذي استضافه رجل الأعمال حسن راتب مساء الأربعاء: "الرحلة ستستغرق 40 دقيقة حتى نصل العاصمة الإدارية".

وقال وزير النقل إن توقيع العقود النهائية لتمويل القطار الكهربائي، الذي يربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة بمسافة 67 كم، حُدد له الأسبوع المقبل.

كانت الوزارة أعلنت في ديسمبر الماضي توقيع العقد الإطاري مع الصين، لتنفيذ القطار الكهربائي للعاصمة الإدارية الجديدة.