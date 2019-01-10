أكثر الكلمات إنتشاراً

أمم أفريقيا 2019 أسعار البنزين حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

"في 40 دقيقة".. وزير النقل: القطار الكهربائي للعاصمة الإدارية سينقل 350 ألف مواطن يوميًا

02:38 ص الخميس 10 يناير 2019
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة

كتب وتصوير - هاني رجب:

قال وزير النقل، الدكتور هشام عرفات، إن القطار الكهربائي الذي سيربط العاصمة الإدارية بالخط الثالث للمترو شرقي القاهرة بإمكانه نقل 350 ألف مواطن في اليوم الواحد.

وأضاف عرفات، في كلمته بصالون "المحور الثقافي" الذي استضافه رجل الأعمال حسن راتب مساء الأربعاء: "الرحلة ستستغرق 40 دقيقة حتى نصل العاصمة الإدارية".

وقال وزير النقل إن توقيع العقود النهائية لتمويل القطار الكهربائي، الذي يربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة بمسافة 67 كم، حُدد له الأسبوع المقبل.

كانت الوزارة أعلنت في ديسمبر الماضي توقيع العقد الإطاري مع الصين، لتنفيذ القطار الكهربائي للعاصمة الإدارية الجديدة.

وزارة النقل القطار الكهربائي العاصمة الإدارية هشام عرفات
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان