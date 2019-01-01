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    محمود التهامي يبدأ إحياء الليلة الختامية لذكرى استقرار رأس الحسين

    11:27 م الثلاثاء 01 يناير 2019
    محمود التهامي يبدأ إحياء الليلة الختامية لذكرى استقرار رأس الحسين

    الشيخ محمود التهامي

    القاهرة -مصراوي:

    بدأ منذ قليل، الشيخ محمود التهامي نقيب المرشدين، إحياء الليلة الختامية لذكرى استقرار رأس الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب حفيد الرسول (ص) بالقاهرة، بحضور مئات من أبناء ومريدي الطرق الصوفية، مساء الثلاثاء، على ميدان الحسين بمنطقة الجمالية.

    وشهدت منطقة الحسين بحي الجمالية، إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الأمن، التي تمركزت بشارع الأزهر، وأمام مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه.

    ونصبت الخيام بميدان الحسين، لتقديم الطعام والمأوى لزوار الحسين الذين يتوافدون من كافة أنحاء الجمهورية، حيث تم احضار الماشية استعدادا للذبح وتقديمها للزوار.

    محمود التهامي نقيب المرشدين ذكرى استقرار رأس الحسين الطرق الصوفية

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