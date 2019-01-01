​وزيرة الصحة: مبادرة 100 مليون صحة "رؤية لقائد يريد شعبه بصحة جيدة"

القاهرة- (أ ش أ):

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بعمل مسح شامل لفيروس سي ومعالجة المواطنين، إضافة إلى المحددات الصحية وأكثر الأمراض المنتشرة ومعالجتها عقب الانتهاء من عمل قوائم الانتظار.

وأضاف زايد، في مقابلة تلفزيونية بالقناة الأولى-، أنه بناء على أول مؤشرات كان هناك بها نسبة السمنة مرتفعة وجه الرئيس بالبدء بالأطفال الصغار لمعرفة المشكلة ولكي يصبحوا شبابا أصحاء.

وقالت زايد "إن مبادرة " 100 مليون صحة" ستصبح شعارًا لكل المبادرات، تنبثق عنها مبادرات الرئيس للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية، ومبادرة قوائم الانتظار، ومبادرة التأمين الصحي الشامل، مؤكدة أن مبادرة 100 مليون صحة هي "رؤية قائد يريد شعبه بصحة جيدة".

وأشارت وزيرة الصحة إلى أنها أرسلت لمنظمة الصحة العالمية، والتحكم في الأمراض المعدية في أمريكا، لمعرفة ما هي أكثر تكنولوجيا حديثة طبية في المسح لفيروس سي من الممكن استخدامها من أجل العمل بأكثر الطرق المعترف بها دوليًا، لافتة إلى أن مصر طلبت مراقبًا خارجيًا من أجل الاعتراف بالنتائج النهائية، مستكملة: "من غير مسبوق في العالم أن تقوم دولة بعمل مثل هذا المسح بهذه القوة".​