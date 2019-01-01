متحدث الوزراء: تخفيض الانفاق الحكومي في الموازنة الجديدة

كتب ـ يوسف عفيفي:

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس مجلس الوزراء، وجه خلال اجتماعه مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، بضرورة خفض الإنفاق الحكومي سعيا لخفض العجز الكلي والدين العام، بما لا يؤثر على الاستثمارات الحكومية المهمة للغاية في مجالات التعليم والصحة والمرافق لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير فرص العمل من خلالها.

وأكد سعد، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "اكسترا نيوز" مساء اليوم الثلاثاء، أن اجتماع رئيس الوزراء، مع وزيري المالية، والتخطيط، ناقش الملامح الرئيسية لموازنة العام المالي الجديد، دون الإعلان عن أية أرقام خاصة بالموازنة الجديدة في هذا الاجتماع، لكنه ركز على الاهتمام بالتنمية البشرية.

وأشار إلى لقاء رئيس الوزراء مع رئيس جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، للاتفاق على سرعة إنجاز مشروعي إنشاء مستشفى العاشر من رمضان وسوهاج الجامعي، لتسليمهما نهاية شهر يونيو 2020، موضحا أنهما يسعان 200 سرير ويخدمان مناطق حيوية مهمة للغاية.