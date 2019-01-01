بدء الاحتفالات بذكرى استقرار رأس الحسين وسط تشديدات أمنية بالقاهرة

كتب - محمود مصطفى:

توافد مئات من أبناء ومريدي الطرق الصوفية، مساء الثلاثاء، على ميدان الحسين بمنطقة الجمالية، للاحتفال بالليلة الختامية لذكرى استقرار رأس الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب حفيد الرسول (ص) بالقاهرة.

ومن المقرر أن يحيي الليلة الختامية لمولد الحسين، الشيخ محمود ياسين التهامي نقيب المنشدين، وسط حضور الكثير من مشايخ الطرق الصوفية.

فيما شهدت منطقة الحسين بحي الجمالية، إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الأمن، التي تمركزت بشارع الأزهر، وأمام مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه.