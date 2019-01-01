"القابضة للمياه": محطة جزيرة الدهب تحصل على شهادة الإدارة المستدامة "TSM"

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس منصور بدوي، رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، حصول محطة جزيرة الدهب على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM، والتي تبلغ طاقتها الفعلية 565 ألف متر مكعب يوم.

وأكد بدوي في بيان للشركة، أن حصول المحطة على شهادة "TSM" يعكس كفاءة المحطة والعاملين بها، خاصة في مجال التشغيل والصيانة والسلامة والصحة المهنية وتطبيقها لمعايير الجودة العالمية.

وقال إن عدد المحطات التي حصلت على شهادة الـTSM بالمحافظة بلغ 7 محطات، وهي محطة جزيرة الدهب، محطة إمبابة، محطة العياط، محطة الصف، محطة الشيخ زايد، محطة معالجة زنين، محطة رافع الاستوديو.

من جانبه، قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنه يتم متابعة حالة المحطات ورفع كفائتها واتباع طرق التشغيل المثلى في تشغيل المحطات، وتأهيلها للحصول على برنامج الإدارة الفنية المستدامة "TSM" للحفاظ على أصول قطاع مياه الشرب والصرف الصحي من خلال الالتزام بالمعايير، وتقليل الطاقة المستهلكة وتقديم خدمة متميزة للمواطن والوصول بها إلى المستويات العالمية.