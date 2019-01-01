نائب رئيس الوفد: الأحزاب الدينية تميل لاقصاء الآخر وتتخذ العنف منهجًا لها

كتب- محمد نصار:

قال ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، المتحدث باسم الحزب، إن ثوابت الحزب هي اعتبار أنه بيت الأمة المصرية، ولهذا كان ومازال ضمير الأمة الحي والنابض بثوابته القديمة والمستمرة مع حاضره.

وأضاف، في بيان أصدره اليوم، أن "الوفديين حريصون على استمرار هذه الثوابت مستقبلا من خلال الثبات على مبدأ استقلال القرار الوطني، وأن الحق فوق القوة والأمة فوق الحكومة".

وأوضح الهضيبي أن حزب الوفد يرى أن الاحزاب السياسية لا بد أن تكون على أساس سياسي وليس ديني؛ لأن الاعتماد على الأيديولوجية الدينية بشكل خاص ومنفرد، أمر يضر بالتنافس السياسي لما يتمتع به الشعب المصري من صبغة روحانية ودينية مميزة.

وقال إن الأحزاب الدينية تميل إلى الاقصاء السياسي للآخر، وكذلك تتخذ العنف منهاجاً لها، ما يتنافى مع الطبيعة السياسية.

ورأى نائب رئيس حزب الوفد، أن الدولة تجاوزات الأحزاب واعتمدت على الجمعيات والتكتلات والمستقلين، ما يخالف المادة الخامسة من الدستور المصري، والتي تنص على أن الحياة السياسية تقوم على التعددية الحزبية والتداول السلمي للسُلطة.