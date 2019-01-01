في أول يوم.. التضامن: صرف 1.94 مليار جنيه من معاشات يناير

القاهرة- أ ش أ:

تابعت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي انتظام عمليات صرف معاشات شهر يناير في يومها الأول، واطمأنت على سير عملية صرف المعاشات دون شكوى بجميع منافذ الصرف وماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها ومكاتب البريد.

وذكرت اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص - في بيان اليوم الثلاثاء-، أن إجمالي عدد عمليات صرف المعاش في اليوم الأول بلغت 1.3 مليون عملية بقيمة إجمالية 1.94 مليار جنيه، وبلغ عدد عمليات صرف المعاش من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 182 ألفا و567 عملية بقيمة إجمالية 306 ملايين و954 ألف جنيه.

وتابعت أن عدد عمليات صرف المعاش عبر ماكينات الصرف الآلي 344 ألفا و827 عملية بقيمة إجمالية 425 مليونا و947 ألف جنيه ،بالإضافة إلى 789 ألف عملية صرف من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية مليار و 256 مليون جنيه.

وطالبت وزارة التضامن الاجتماعي أصحاب المعاشات ضرورة اصطحاب البطاقة الشخصية أثناء التوجه لصرف المعاش المستحق لهم، لتحديث بعض البيانات الخاصة بهم.

جديرا بالذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعي أعلنت عن صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يناير الجاري اعتبارا من اليوم الثلاثاء من جميع منافذ الصرف عدا البنوك تبدأ صرف جميع المعاشات المستحقة اعتبارا من غد الأربعاء.