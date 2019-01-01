لوجود مخالفات مالية.. وزير الزراعة يُقيل مدير مستشفى الزراعيين

كتب- أحمد مسعد:

قرر الدكتور عز الزين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الثلاثاء، إقالة سامي جابر الفحام من منصب مدير مستشفى الزراعيين لوجود مخالفات مالية وإدارية بالمستشفى.

وذكرت وزارة الزراعة في بيان لها، أن الوزير أصدر قرارًا وزاريا حمل رقم 1 لسنة 2019، بإنهاء تكليف الطبيب سامي جابر الفحام مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية، من العمل مديرا لمستشفى الزراعيين.

وأكدت الوزارة أن قرار الإقالة جاء بناءً على ما ورد في تقرير وزارة الصحة والسكان بوجود عدد من المخالفات المالية والإدارية بالمستشفى، فضلا عن تراجع مؤشرات الأداء بها مقارنة بالسنوات الماضية.