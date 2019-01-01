أكثر الكلمات إنتشاراً

حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

لوجود مخالفات مالية.. وزير الزراعة يُقيل مدير مستشفى الزراعيين

06:39 م الثلاثاء 01 يناير 2019
لوجود مخالفات مالية.. وزير الزراعة يُقيل مدير مستشفى الزراعيين

الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة

كتب- أحمد مسعد:

قرر الدكتور عز الزين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الثلاثاء، إقالة سامي جابر الفحام من منصب مدير مستشفى الزراعيين لوجود مخالفات مالية وإدارية بالمستشفى.

وذكرت وزارة الزراعة في بيان لها، أن الوزير أصدر قرارًا وزاريا حمل رقم 1 لسنة 2019، بإنهاء تكليف الطبيب سامي جابر الفحام مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية، من العمل مديرا لمستشفى الزراعيين.

وأكدت الوزارة أن قرار الإقالة جاء بناءً على ما ورد في تقرير وزارة الصحة والسكان بوجود عدد من المخالفات المالية والإدارية بالمستشفى، فضلا عن تراجع مؤشرات الأداء بها مقارنة بالسنوات الماضية.

عزالدين أبوستيت وزير الزراعة مخالفات مالية مستشفى الزراعيين

الخبر التالى:

​"تشديد الرقابة على دور الرعاية".. تفاصيل أول اجتماع لوزيرة التضامن بالعام الجديد
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان