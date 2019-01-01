مدبولي يتابع المشروعات الخدمية والتنموية مع رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

كتب- محمد غايات:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، كلا من اللواء مصطفى أمين، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء كرم سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العمومية والتوريدات، وجرى استعراض أهم المشروعات الخدمية والتنموية التي ينفذها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

واستعرض اللواء مصطفى أمين، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، المخطط التفصيلي الخاص بإنشاء مستشفيي العاشر من رمضان الجامعي بمحافظة الشرقية، وسوهاج الجامعي بمدينة سوهاج الجديدة، وكذا الموقف التنفيذي لكل منهما.

وفي هذا الصدد أوضح أمين، أن مستشفى العاشر من رمضان الجامعي يقام على مساحة 5.68 أفدنة، لافتًا إلى أن أسِرّة الإقامة بها تبلغ 200 سرير، بالإضافة إلى 86 أسرّة نوعية، من بينها عدد 32 سريرًا لمرضى الغسيل الكلوي، و18 سرير طواريء، و16 سرير إفاقة، فضلاً عن عدد 20 حضّانة.

وقال إن المستشفى يضم 10 أقسام هي: الطواريء، والأشعة، والمعامل، والعيادات الخارجية، والغسيل الكلوي، والولادة الطبيعية، وعمليات الجراحة والولادة، والمناظير (باطنة وجراحية)، فضلاً عن قسم الرعايه المركزة، وقسم رعاية مركزة أطفال، كما سيضم المستشفى مبنى تعليمياً يستوعب 500 طالب، على مساحة 2990 م2.

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي لمستشفى العاشر من رمضان الجامعي، أشار اللواء كرم سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العمومية والتوريدات، إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تجهيز اللبشة المسلحة للمبنى الرئيسي، وكذا صب أعمدة الدور الأرضي للمبنى الرئيسي، وجارٍ عمل شدة السقف. وأضاف أنه تم الانتهاء من أعمال القواعد الخرسانية لكل من المبنى التعليمي والمسجد الملحقين بالمستشفى.

كما تم استعراض مخطط مشروع إنشاء مستشفى سوهاج الجامعي على مساحة 8.5 أفدنة ، حيث يضم المستشفى 200 سرير للإقامة، بالإضافة إلى 86 أسرّة نوعية، من بينها عدد 32 سريراً لمرضى الغسيل الكلوي، و 18 سرير طواريء، و16 سرير إفاقة، فضلاً عن عدد 20 حضّانة. ويضم المستشفى أيضاً 10 أقسام ومبنى تعليمي مثل مستشفى العاشر من رمضان الجامعي

كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمستشفى سوهاج العام، حيث تم اختيار الموقع، وتم الانتهاء من أعمال الجسات، وبدأت أعمال الحفر ودمك التربة، كما تم تركيب البولي ايثلين للفرش على الطبقة الثانية للإحلال، كما تم تشوين الطبقتين الثالثة والرابعة.

وقدم رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية طلباً بشأن الحصول على مساحة الأرض اللازمة لإنشاء مجمع خطوط لإنتاج البسكويت، على مساحة تبلغ 38 فدانا بالمنطقة الصناعية في مدينة السادات، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم التعاقد مؤخرا مع شركة "HAAS" النمساوية لتوريد وتركيب 5 خطوط إنتاج بسكويت لصالح منظومة التغذية المدرسية، وكذلك للسوق المحلي.

وأشار اللواء مصطفى أمين، إلى وجود مقترح آخر لإنشاء مجمعات خطوط منتجات الألبان، موضحا أنه جارٍ التعاقد مع شركة " بروفيا " الإيطالية لتوريد وتركيب خطوط إنتاج لعدد 2 مجمع لمنتجات الألبان المختلفة، وذلك على مساحة عشرة أفدنة في المنطقة الصناعية بالسادات، كما طلب توفير مساحة أرض مناسبة بالوادي الجديد لمشروعات الإنتاج الحيواني.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم توفير الأراضي المطلوبة لهذه المشروعات المهمة بمدينة السادات والوادي الجديد؛ نظرًا لأهمية هذه المشروعات في تحقيق الأمن الغذائي.

وطلب رئيس الوزراء من رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية تكرار نموذج "سوبر ماركت" الذي تم تنفيذه في مشروع "بشاير الخير" في عدد من المدن الجديدة، مؤكداً أنه سيتم التنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهاز لتنفيذ هذا المشروع في أكبر عدد من المدن لتوفير السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.