"العربية للاستثمار" تسهم في إنتاج اللقاحات والأمصال البيطرية

كتب- أحمد مسعد:

أعلن الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، موافقة مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار و"الإنماء الزراعي"، خلال اجتماعه، على المساهمة في مشروع لإنتاج اللقاحات، والأمصال البيطرية في مصر.

وأضاف مستشار وزير الزراعة وممثل مصر في مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار، في تصريح اليوم الثلاثاء، أنه تم خلال الاجتماع الذي عقد في مدينة "دبي"، الموافقة على مساهمة الهيئة في مشروع لإنتاج اللقاحات والأمصال البيطرية في مصر، مشيرًا إلى أن رأسمال المشروع يبلغ حوالي 550 مليون جنيه، تسهم الهيئة بنسبة 10% أي بحوالي 55 مليون جنيه.

وأوضح أن الهيئة تقدمت أيضًا إلى وزارة الزراعة بطلب لتخصيص مساحة مائة ألف فدان للهيئة، في إطار المشروع القومي لاستصلاح واستزراع 1.5 مليون فدان، لزراعتها بمحاصيل القمح والذرة وفول الصويا والبرسيم والبطاطس.

وتابع أن الهيئة تسهم في مشروعين آخرين بمصر، الأول يتمثل في شركة الفيوم لصناعة سكر البنجر، الذي يبلغ رأسماله حوالي سبعمائة مليون جنيه تسهم فيه الهيئة بنسبة 27%، أى بنحو 189 مليون جنيه، والمشروع الثاني: شركة المنيا لتصنيع وتجفيف الخضر والنباتات الطبية والعطرية للتصدير، حيث يبلغ رأسمال المشروع حوالي 150 مليون جنيه، تسهم فيه الهيئة بنسبة 25%، أى ما يقدر بنحو 37.5 مليون جنيه.