غدًا.. قطع المياه 8 ساعات عن 6 مناطق في القاهرة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع الخدمة عن عدة مناطق، غدًا الأربعاء؛ بناء على طلب شركه المقاولون العرب بتحويلات مرافق روض الفرج وأعمال تحويل خط مياه قطر 1000مم بشارع سعد سليم.

وأضافت الشركة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن المناطق هي: (عزبه وهبة– ميدان المظلات – جراج هيئه النقل العام – عماير أحمد طه – سينما مودرن – مساكن الغزل والنسيج ) وضعفها عن مناطق شارع أحمد حلمي ومتفرغاته.

وأوضحت الشركة، أن قطع المياه يبدأ من الساعة التاسعة صباح غدٍ الأربعاء الموافق 2 يناير الجاري، وحتى الساعة الخامسه مساء نفس اليوم.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.