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3 خطوات لتفعيل الرقم السري لبطاقات التموين

03:23 م الثلاثاء 01 يناير 2019
3 خطوات لتفعيل الرقم السري لبطاقات التموين

بطاقة تموين

كتبت- عايدة رضوان:

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلةً في قطاع الرقابة والتوزيع، توجيهًا وزاريًا لمديري مديريات التموين بكافة أنحاء الجمهورية بشأن تفعيل ما جاء ببنود التوجية الوزاري رقم (31) لسنة (2018)، والصادر بتاريخ الـ22 من نوفمبر الماضي، بشأن تفعيل الرقم السري لبطاقات التموين، في حالة استلامه وعدم تفعيله أو في حالة عدم تفعيله.

ويرصد مصراوي، خطوات تفعيل الرقم السري للبطاقات التموينية:

1 - التوجه إلى أقرب مكتب تمويني وطلب تفعيل الرقم السري للبطاقة.

2 - يُفعل الموظف المختص بالمكتب البطاقة بواسطة القارئ الخاص بشركة سمارت الموجود بالمكتب.

في حالة عدم استلام الرقم السري:

يجب ان يتصل المواطن بالرقم 19959 لتصحيح رقم التليفون المقيد بالطلب المقدم لمكتب التموين لاستخراج البطاقة، وبناءً عليه يتم تصحيح الرقم وإرسال رسالة تتضمن الرقم السري للبطاقة.

 

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