"الأوقاف" تطلق حملة لترشيد المياه دعويا وتطبيقيا

كتب - محمود مصطفى:

استهلت وزارة الأوقاف المصرية عملها اليوم الثلاثاء، بإطلاق حملة واسعة لترشيد استخدام المياه سواء من حيث الجانب الدعوي والتثقيفي أم من حيث التطبيق بإطلاق مشروع تركيب الحنفيات الموفرة الذي تم إطلاقه اليوم من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها.

وقال وزير الأوقاف، إن قضية ترشيد المياه والحفاظ عليها، ذات أبعاد متعددة دينية ووطنية واقتصادية وإنسانية مما يحتم علينا الأخذ بكل وسائل الترشيد والحفاظ على هذه النعمة.