وزيرة السياحة تودع مجموعة من الفيتناميين المصابين بحادث أتوبيس الهرم

بالصور| إقبال كبير من السياح على المتحف المصري في أول أيام 2019

كتب - يوسف عفيفي:

ودعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، مجموعة من السياح الفيتناميين المصابين في حادث تفجير أتوبيس المريوطية يوم الجمعة الماضي، وذلك في مطار القاهرة الدولي فى طريقهم للعودة لبلادهم بعد أن تماثلوا الشفاء.

جاء ذلك بحضور السفير الفيتنامي بالقاهرة، وسامية سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بالوزارة.

من جانبه أشاد السفير الفيتنامي بالتعامل السريع للحكومة المصرية مع الحادث منذ اللحظة الأولى، كما أشاد بالتواجد الكامل لوزارتي الصحة والسياحة في كل خطوة، و ما قامت به وزارة السياحة من ترتيب إجراءات وتسهيل وصول أسر المتوفين والمصابين من فييتنام إلى مصر، و مرافقتهم طوال فترة إقامتهم في مصر ، والرعاية الطبية التي وفرتها وزارة الصحة للمصابين منذ دخولهم المستشفى وحتى خروجهم منها.

ونوه السفير إلى أن الحادث لن يمنعه من العمل على زيادة السياحة البينية بين مصر ودولة فيتنام، موضحا أن السياحة من الملفات المهمة التي ستشهد تعاونا كبيرا مع الوزارة خلال الفترة المقبلة.

واستقبلت وزارة السياحة، أول أمس عددا من أسر السائحين الفايتناميين المتوفين والمصابين وذلك بالتنسيق مع سفارة فيتنام والسفارة المصرية في هانوى، وكانت في استقبالهم سامية سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بالوزارة نيابة عن وزيرة السياحة، ونائب السفير الفيتنامي نيابة عن السفير.