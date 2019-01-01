حصاد "التعليم العالي" 2018.. 19 كلية جديدة باستثمارات 2.8 مليار جنيه

كتبت- داليا شبل:

شهدت وزارة التعليم العالي، خلال عام 2018، تطورًا ملحوظًا في جميع قطاعات التعليم العالي، وقطعت الوزارة جهودًا كبيرة وفقًا لاستراتيجيتها، التي تهدف إلى الارتقاء بالتعليم العالي وتطوير نظمه وبرامجه وآليات العمل فيه؛ ليواكب متطلبات خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

إنشاء الجامعات والكليات الجديدة:

قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: "وصل عدد الطلاب بالجامعات 2.9 مليون طالب وطالبة، و219763 طالب دراسات عليا، و122 ألف أعضاء هيئة التدريس، وتم زيادة عدد الطلاب الوافدين إلى 72000 بنسبة زيادة 2.8% وذلك في ضوء الخطة القومية لتطوير منظومة الطلاب الوافدين لدعم خطة التنمية الاقتصادية".

وتابعت وزارة التعليم العالي، في بيان لها الثلاثاء، كما تم زيادة عدد الجامعات الحكومية إلى 26 جامعة، وذلك بإنشاء جامعتي الوادي الجديد ومطروح بتكلفة استثمارية قدرها 500 مليون جنيه، فضلا عن زيادة كليات الجامعات الحكومية من 465 إلى 484 كلية، باستثمارات قدرها 2.8 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة عدد البرامج الجديدة بالجامعات الحكومية من 171 إلى 188 برنامجًا.

وأوضحت، وتأتي أهمية هذه المنشآت الجديدة في أنها تستوعب الزيادة المطردة في أعداد الطلاب، مع التركيز في تخصصاتها الدراسية على المجالات التي تلبي احتياجات المجتمع.

وفيما يتعلق بجودة المؤسسات التعليمية، قالت التعليم العالي: واكب هذا التوسع الأفقي جهود حثيثة للارتقاء بمستوى مخرجات المنظومة التعليمية، حيث زادت عدد الكليات الحاصلة على شهادة الاعتماد الأكاديمي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد من 87 كلية عام 2017 إلى 98 كلية عام 2018 بواقع 11 كلية وبنسبة زيادة قدرها 12.6 %.

وأردفت: كما استطاعت الوزارة على مدار عام من جذب القطاع الأهلي والخاص إلى الاستثمار في التعليم العالي؛ للمساهمة في إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية، حيث تم زيادة عدد الجامعات الخاصة والأهلية إلى 26 جامعة، بعد إنشاء جامعتي ميريت وسفنكس، فضلا عن زيادة عدد كليات الجامعات الخاصة من 136 إلى 144 كلية باستثمارات قدرها 1.2 مليار جنيه، فضلا عن زيادة برامج التوءمة بين هذه الجامعات ونظيرتها الأجنبية من 64 إلى 70 اتفاقًا، بخلاف زيادة عدد المعاهد العالية الخاصة إلى 166.