وزير التنمية المحلية: مصر تمتلك ثروة بشرية عظيمة ركيزة أساسية لأي تطور

القاهرة- أ ش أ:

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن مصر تمتلك ثروة بشرية عظيمة والعنصر البشري يعد الركيزة الأساسية لأي تطور، لافتا إلى أن الوزارة تسعى لتقديم الخدمات العامة للمواطنين بصورة مناسبة من خلال تطوير مقرات المباني الإدارية، بتكلفة قدرها ملياري جنيه وتوفير الطاقة المستهلكة في إنارة الشوارع وتحقيق وفر في فاتورة الاستهلاك من خلال تركيب 600 ألف كشاف موفر للطاقة بالشوارع العامة والطرق، بتكلفة قدرها 900 مليون جنيه.

وقال وزير التنمية المحلية، فى تصريح، إنه سيجرى توفير فرص عمل للشباب بقروض صغيرة ومتوسطة بـ 5 مليارات جنيه لتوفير 500 ألف فرصة عمل، لافتا إلى أنه سيجرى توفير فرص عمل لـ7500 شاب بتكلفة قدرها 750 مليون جنيه لتحقيق رواج اقتصادي وسلام اجتماعي من خلال مشروع "شارع مصر" وعربات الطعام المتنقلة، بالإضافة إلى تنفيذ 50 منطقة استثمارية صناعية من خلال "شغلك في قريتك" لـ10 آلاف عامل بالقرى بتكلفة مليار جنيه، كما أنه يجرى التوسع في مشروع "شغلك جنب قريتك" الذي يسهم في توفير فرص العمل لأبناء الريف من الشباب، اعتمادا على المشروعات الخاصة بهم، وذلك فى إطار خطة الوزارة التي تسعى إلى تحقيقها خلال عام 2019 وحتى عام 2020.

وأوضح أن الوزارة تسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف في محاور عدة، على رأسها استكمال الاستحقاق الدستوري بتحقيق اللامركزية من خلال قانون الإدارة المحلية وإجراء انتخابات المجالس المحلية، إضافة إلى أن العمل يجري على إزالة 35 ألف حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، و70 ألف حالة مخالفة بناء للحفاظ على الرقعة الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي ومنع ظهور مناطق عشوائية غير مخططة، مشرا إلى استرداد الدولة لحق الشعب من خلال إزالة التعديات على أملاك الدولة، وتقنين الأوضاع بما يحقق إضافة للخزانة العامة قدرها 12 مليار جنيه.

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