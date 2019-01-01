"الصحة": تطوير 8 مستشفيات لـ"المؤسسة العلاجية" في 2018

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في "المؤسسة العلاجية"، الانتهاء من تنفيذ مشروعات لتطوير 8 مستشفيات خلال عام 2018.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن تطوير المستشفيات يأتي في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لإدارة "المؤسسة العلاجية"، بضرورة الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف "مجاهد"، في بيان اليوم، أن الوزارة مستمرة في تنفيذ عدداً من مشروعات "التطوير" سواء في المستشفيات التابعة لـ"المؤسسة العلاجية"، أو غيرها من الهيئات والمستشفيات التابعة للوزارة خلال عام 2019، لتتواصل مسيرة الإصلاح، بما يرتقى بالخدمات المقدمة للمرضي.

من جانبه، قال الدكتور خالد الخطيب، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، إن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، قام بتطوير دورين في مستشفى هليوبوليس، يضما 94 سريراً، موضحاً أن التطوير تم على أعلى المستويات الممكنة.

وأضاف "الخطيب"، أن "المؤسسة"، نفذت مشروعاً لتطوير وتجهيز "قسم البريمو الداخلي" في المستشفى القبطي برمسيس، ونُفذ المشروع على 15 حجرة داخل المستشفى تضم 22 سريرًا، بتكلفة 4 ملايين جنيه.

و"الخطيب"، إلى أنه تم تطوير ورفع كفاءة غرف العمليات في مستشفى "مبرة المعادي"، وتضمن المشروع غرف العمليات الخمسة الموجودة في المستشفى، بتكلفة 5 ملايين جنيه، حتى تواكب المستجدات العلمية الحديثة في تنفيذ التدخلات الجراحية للمواطنين.

وذكر " الخطيب" أنه تم تنفيذ 4 مشروعات تطوير لمستشفى مبرة مصر القديمة، بتكلفة 47 مليون جنيه، تضمنت الانتهاء من إنشاء مبنى العيادات الخارجية كامل التجهيز في كل التخصصات، وأشعة مقطعية، وأشعة عادية، وقسم غسيل كلوي يضم 14 ماكينة جديدة، ومشروع تطوير مطبخ المستشفى، وأعمال إنشائية، وأعمال تكييف، وتبريد، كما تم تطوير 4 غرف عمليات بالمستشفى، والأقسام الداخلية بها، فضلاً عن تزويد المستشفى بـ23 سرير رعاية مركزة جدد.

وتابع أنه تم تنفيذ مشروع لتدعيم وتطوير أقسام الطوارئ والاستقبال في مستشفى "الإصلاح الإسلامي"، بالإضافة إلى أعمال تطوير لأسرة الرعاية وأسرة استقبال المرضي في المستشفى بتكلفة بلغت 15 مليون جنيه.

وأوضح " الخطيب" أنه تم تطوير وحدة الكلي بالمستشفى القبطي في الإسكندرية، والتي تضم 19 ماكينة غسيل كلوي، كما تم تطوير الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية بنفس المستشفى، مع إنشاء رعاية مركزة بسعة 4 أسرة في مستشفى "دار الولادة" بالإسكندرية، بقيمة مليون ونصف المليون جنيه، مشيرا إلى تزويد مستشفى أحمد ماهر بالإسكندرية، بسريري رعاية مركزة جدد بتكلفة تناهز المليون جنيه تقريبًا.