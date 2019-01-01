  • عاجل:الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد: أتربة ورياح تصل لحد العاصفة (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

    رئيس مصر للطيران يتفقد مطار القاهرة ويلتقي المسافرين

    11:23 ص الثلاثاء 01 يناير 2019
    رئيس مصر للطيران يتفقد مطار القاهرة ويلتقي المسافرين

    مسافرون بمطار القاهرة

    كتب - طه عبيد:
    أجرى الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار وائل النشار، رئيس قطاع أمن وزارة الطيران المدني، جولة صباح اليوم بمبنى الركاب رقم 2 و3 بمطار القاهرة الدولي؛ للاطمئنان على انتظام التشغيل وتقديم التسهيلات اللازمة للركاب، في إطار توجيهات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني بمتابعة حركة السفر والوصول في ظل كثافة التشغيل أول أيام العام الميلادي الجديد.
    وتسير الشركة اليوم الثلاثاء 75 رحلة دولية، و40 داخلية من مطار القاهرة فقط بخلاف المطارات الأخرى، ووزع فريق العلاقات العامة والدعاية والإعلام والمحطة بمصرللطيران الحلوى، والهدايا التذكارية الخاصة برأس السنة الميلادية في الاستراحات وعلى الكاونترات بجانب هدايا مقدمة من شركة الأسواق الحرة كما تزينت الطائرات بمظاهر العام الجديد.

    مصر للطيران المسافرون مطار القاهرة

    الخبر التالى:

    30 يومًا إجازات في 2019.. ننشر خريطة العطلات الرسمية للعام الجديد
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان