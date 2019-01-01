رئيس مصر للطيران يتفقد مطار القاهرة ويلتقي المسافرين

كتب - طه عبيد:

أجرى الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار وائل النشار، رئيس قطاع أمن وزارة الطيران المدني، جولة صباح اليوم بمبنى الركاب رقم 2 و3 بمطار القاهرة الدولي؛ للاطمئنان على انتظام التشغيل وتقديم التسهيلات اللازمة للركاب، في إطار توجيهات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني بمتابعة حركة السفر والوصول في ظل كثافة التشغيل أول أيام العام الميلادي الجديد.

وتسير الشركة اليوم الثلاثاء 75 رحلة دولية، و40 داخلية من مطار القاهرة فقط بخلاف المطارات الأخرى، ووزع فريق العلاقات العامة والدعاية والإعلام والمحطة بمصرللطيران الحلوى، والهدايا التذكارية الخاصة برأس السنة الميلادية في الاستراحات وعلى الكاونترات بجانب هدايا مقدمة من شركة الأسواق الحرة كما تزينت الطائرات بمظاهر العام الجديد.