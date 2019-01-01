جهاز القاهرة الجديدة يزيل مخالفات المباني بالتجمع الخامس- صور

30 يومًا إجازات في 2019.. ننشر خريطة العطلات الرسمية للعام الجديد

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، تنفيذ قرار إزالة لغرف السطح المخالفة بالفيلا 300 بحي النرجس بالتجمع الخامس، وكذا إزالة الحوائط المخالفة ببدروم الفيلا 85 بالحي الثاني، بالمنطقة الأولى، تحت إشراف نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، بتأمين من قسم شرطة التعمير.

وأضاف النجار في بيان له اليوم، أن الحملات متواصلة لإزالة جميع أشكال المخالفات والإشغالات، تنفيذًا للقانون، وحفاظًا على المظهر الجمالي للمدينة، ومنعًا لظهور أي عشوائيات بها.