على 60 شهرًا.. برلماني يطالب بتقسيط فواتير الكهرباء للمواطنين المتعثرين

كتب – أسامة عبد الكريم

طالب النائب أحمد أبو خليل، رئيس مجلس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر؛ بتقسيط متأخرات فواتير الكهرباء على المواطنين المتعثرين في السداد.

وقال أبوخليل، في بيان، اليوم الثلاثاء: "لا يخفى على أحد حجم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها قطاع عريض من المواطنين، والتي آتت بظلالها على الأوضاع المعيشية، وأصبح المواطن في مواجهة ما بين تدبير احتياجاته اليومية، والوفاء بإلتزامات الدولة عليه من دفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز".

وأضاف: "هناك ارتفاع ملحوظ في شكاوى المواطنين ببعض المناطق والمحافظات من مطالبة شركات توزيع الكهرباء لهم بسداد عدد من فواتير الاستهلاك الخاصة بعدة أشهر المتراكمة مرة واحدة، ومن يرفض السداد يتم تهديده برفع عداد الكهرباء الخاص به".

وذكر عضو البرلمان، أن تقديم تسهيلات للمواطنين المتعثرين في الدفع، أمر لابد منه، لتخفيف الأعباء على المواطنين، ولتحصل وزارة الكهرباء على حقها، وبالتالي أتقدم إليك بطلب للسماح للمواطنين من أبناء دائرتي بتقسيط فواتير الكهرباء على عدة آجال وليكن على 60 شهرًا، ترسيخًا لمشاركة الدولة في رفع المعاناة عن أبنائها المواطنين".