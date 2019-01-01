بدء فعاليات التدريب البحري "الموج الأحمر-1" بمشاركة مصر والسعودية

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، وصول عدد من الوحدات البحرية المصرية للمشاركة في تنفيذ التدريب البحري (الموج الأحمر-1) بالمياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر، الذي تجريه تشكيلات من القوات البحرية المصرية بالتعاون مع القوات البحرية للمملكة العربية السعودية والأردن وجيبوتي والسودان واليمن ويستمر لعدة أيام بالسعودية.

وأضاف المتحدث العسكري، في بيان له اليوم، أن المرحلة التحضيرية للتدريب تتضمن عقد العديد من المؤتمرات والمحاضرات لطرق اشتراك القوات والوحدات البحرية في مراحل التخطيط البحري بما يحقق التفاهم والتكامل بين العناصر والقوات المشاركة.

وتابع: "يشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة منها تخطيط وإدارة العناصر المشاركة في أعمال قتال بحرية مشتركة لصقل مهارات القادة والضباط وتبادل الخبرات، بما يساهم في رفع الكفاءة القتالية للقوات المشاركة، وصولاً لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد لتنفيذ أي مهام مشتركة تحت مختلف الظروف.

وتأتي هذه التدريبات في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لتبادل الخبرات والتعرف على كل ما هو حديث في أساليب القتال البحري للوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي.