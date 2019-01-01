المعمل المركزي لـ"مياه سوهاج" يحصل على شهادة "الأيزو"

"سنة باينة من أولها".. رواد تويتر يسخرون من الهزة الأرضية بالقطامية

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح اللواء مهندس محمد بدري محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بأن المعمل المركزي لمياه الشرب بالشركة حصل على شهادة الاعتماد الدولية "الأيزو ISO/IEC 17025"، بعد إجراء هيئة الإيجاك الاختبارات اللازمة لاعتماد 59 عنصرًا، للتأكد من جودة المياه المُنتجة بمحطات وشبكات مياه الشرب.

وأضاف بدري، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن المعمل المركزي لمياه الشرب، يضم معمل العضوية والذي يقوم بقياس المبيدات والمواد العضوية، ومعمل غير العضوية لقياس العناصر الثقيلة والفلزات وبعض العناصر الأخرى، بجانب جهاز بلازما الحث المزدوج I.C.P لقياس العناصر الثقيلة، وجهازي التحليل الغازي الكروماتوجرافي الكتلي والعادي (GC/MS – GC/µECD) لقياس المركبات العضوية.

وتابع: "هناك عدد من الأجهزة المُساعدة وملحقات التشغيل لتحليل العديد من المؤشرات العضوية وغير العضوية لعينات مياه الشرب، طبقاً لقرار وزير الصحة رقم 458 لسنة 2007 لتوفير كوب مياه نظيف للمواطنين بسوهاج".