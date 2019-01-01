مدبولي يجتمع بوزيري "التخطيط" و"المالية"

(مصراوي):

عقــد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لاستعراض الملامح الأولية لمشروع موازنة العام الجديد، بحضور وزيري التخطيط، والمالية، ونائبي الوزيرين.

وقال وزير المالية، إن مشروع الموازنة الجديد سيولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز مجالات التنمية البشرية، والالتزام بمستهدفات برنامج الحكومة فيما يخص الأولويات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم، هذا بالإضافة إلى مراعاة أهداف خفض الدين والعجز الكلى، واستمرار التسعير السليم لمدخلات الإنتاج.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة الالتزام بتوجه الحكومة في خفض الانفاق لتقليل عجز الموازنة، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على حجم الاستثمارات الحكومية، حيث طالب رئيس الوزراء بزيادة المبالغ المخصصة لتلك الاستثمارات، نظراً لدورها الحيوي في دفع جهود التنمية والارتقاء بالبنية الأساسية والمرافق والخدمات، وتوفير فرص العمل.